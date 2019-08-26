Вучич: Я ожидаю очень сильного давления на Сербию, но мы будем бороться

26.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Решение конфликта вокруг Косово в будущем может быть только в результате компромисса между Приштиной и Белградом. Страны Запада готовятся оказать колоссальное давление на Сербию с целью принуждения к признанию албанского сепаратистского проекта.

Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» сделал президент Сербии Александр Вучич, комментируя итоги переговоров с вице-президентом США Майклом Помпео.

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Вучич подчеркнул, что Сербия потеряла Косово во времена нахождения у власти нынешней прозападной оппозиции.

«В 2000-м году люди говорили: «Давайте свергнем Милошевича, Косово – это демократическая проблема». Затем нам сказали тогдашние власти в Белграде и международное сообщество: «сначала стандарты, затем статус». Затем они стали приветствовать Хавьера Солану на красной дорожке и всех остальных, сказав, что, на самом деле, они бомбили не Сербию, а Милошевича и его режим, и это было главной причиной агрессии. Затем у нас было 17 марта 2004 года и первый крупный погром, изгнание сербского населения, убийство наших людей, разрушение и сожжение наших святынь в Косово – реакция Сербии оказалась безразличной… Потом они дрались внутри правящей коалиции, за то, кто будет изображать большую власть, а затем мы получили провозглашение независимости Косово 2008 году… Реакция правительства в Белграде была вялой, они выступили с заявлением, и история независимого Косово для них закончилась», – напомнил сербский президент.

По его словам, при нынешней власти «возникла более сильная Сербия», а потому Белград будет отстаивать свои интересы в Косово. «Я ожидаю очень сильного давления на Белград, нам будет нелегко, но мы будем бороться», – заверил Вучич.

«Американцы знают одно: я человек, для которого компромисс не является поражением, я человек рациональный, который для своей страны и людей добивается максимума, они знают, что я – человек, которого более интересует Сербия, чем собственное политическое будущее – а такого с моими предшественниками не было», – добавил он.

«Мы можем говорить о чем угодно, только если это речь о компромиссе. А под тем, чтоб албанцы получили все, а Сербия ничего – моей подписи никогда не будет. Вы не будете иметь мою поддержку в этом вопросе», – сказал глава государства.

Вучич также напомнил, что ранее в качестве компромисса предлагал обмен населенных албанцами провинций на сербские анклавы Косово, однако этот сценарий был отклонен Германией, опасающейся нового изменения границ в Европе, а также США.

«Американцы не были в восторге от моей идеи, потому что они признали Косово в таких границах, и сегодня они открыто говорят, что хотели бы, чтобы взаимное признание достигнуто. Все, чего они хотели добиться, они добились в 2008 году», – подчеркнул президент.

Вучич не ответил на вопрос, в чем же может заключаться компромисс при других сценариях. Он предложил дождаться отмены блокады сербских анклавов, после чего должен возобновиться диалог между Приштиной и Белградом.

«Мы даже не начали диалог», – пояснил президент.