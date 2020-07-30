Вучич: «Забрать все у сербов и отдать албанцам – это не компромисс»

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления «премьер-министра» Косово Авдулы Хоти о том, что в Брюсселе готовится окончательное соглашение между Белградом и Приштиной, подразумевающее взаимное признание.

Сербский лидер заявил, что он готов обсуждать только вопросы пропавших без вести, возвращения сербских репатриантов и экономику.

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«Я был удивлен этим заявлением, которое никто в Брюсселе не опроверг , – прокомментировал ситуацию Вучич. – Но если кто-то думает, что Сербия будет мальчиком для битья, и каждый божий день он станет повторять, что нам просто нужно признать независимость Косово, а мы ничего не получим за это, то я думаю, что это очень неправильный путь, который никуда нас не приведет».

По словам Вучича, политика Сербии заключается в сохранении мира и стабильности для ее граждан и всего региона, и именно поэтому страна согласилась участвовать в курируемом ЕС диалоге для того, чтобы разрешить многовековые проблемы в интересах сербов и албанцев.

Президент Сербии сказал, что готов открыть архивы югославских спецслужб, но только если тоже самое сделает «Армия освобождения Косово» (UCK), поскольку очень важно, чтобы все семьи пропавших без вести добились справедливости. Также он готов обсуждать подвисший с 2013 года и саботируемый Приштиной вопрос создания Содружества сербских общин Косово.

«Необходимо, чтобы все беженцы вернулись, на сегодняшний день показатели по репатриации в Косово и Метохии самые низкие в мире – всего 1,9 % Белград абсолютно заинтересован в переговорах по вопросу экономики, чтобы найти путь для абсолютно свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и людей… Но компромиссное решение может быть достигнуто только после долгого и сложного процесса трудных переговоров. Компромисс заключается не в том, чтобы отнять все у сербов и отдать албанцам», – добавил Вучич.

На постоянные утверждения Авдулы Хоти, что тот все условия переговоров сверяет с «Конституцией Косово», президент Сербии ответил, что ему совершенно неважен этот документ, и если все условия переговоров должны сверяться с ним, то не о чем даже и разговаривать.