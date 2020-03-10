10.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Вучич: «Запад сегодня не рискнет нападать на Сербию»




Косовский конфликт легко может перерасти в горячую стадию, но европейцы уже не рискнут нападать на Сербию.

Об этом в интервью телеканалу KCN рассказал президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Албанцы любой ценой хотят уйти от компромисса, – прокомментировал сербский президент ситуацию в отторгнутом сепаратистами сербском автономном крае. – В Сербии люди, которые хотели бы [компромисса], находятся в таком меньшинстве, что не могут что-либо предложить».

При этом, по мнению Вучича, «замороженный конфликт»  – это не выход из положения, поскольку его легко разморозить, и это только вопрос времени.

«Тут нужно четко понять, что справедливости нам не добиться, – сказал Вучич. – Мы были частью процесса потери [земель] и заплатили высокую цену. Были втянуты в конфликт, в котором много потеряли».

При этом, по словам сербского лидера, он провел консультации с представителями ЕС, Германии и Франции, правда не уточнили, что стало темой разговора.

«Мы сохраняли стабильность и мир, и все вокруг видели, что мы будем охранять это любой ценой, – сказал президент Сербии. – Для нас важно спокойное развитие, они видят нашу сегодняшнюю силу и не станут нападать на нас».

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