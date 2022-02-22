Вучич: «Запад требует санкций, но 85% сербов за Россию»

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Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне вечером, что давление на Сербию с целью введения санкций против России из-за кризиса в Украине уже началось, и он ожидает, что оно усилится.

Об этом сербский президент рассказал в эфире TV Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич отметил, что кризис вокруг Украины и энергетический кризис будут иметь последствия для мировой экономики.

«Когда я разговаривал с Путиным в Сочи, я сказал ему, что никогда не видел в нем такой решимости. Я думаю, что хорошо его знаю, и я думаю, что я один из немногих, кто сказал, что дело пойдет именно в этом направлении. Я слушал сегодня вечером выступление Путина, и это был Путин, каким я его знаю. Он говорил то, что думал, особенно о Ленине», – отметил президент Сербии.

Вучич напомнил, что Путин сказал, что автором и архитектором советской Украины был Ленин, а затем, чуть более резким тоном, добавил, что Украина провела декоммунизацию и разрушила памятники Ленину, поэтому Москва завершит эту декоммунизацию, намекнув, что Ленин был создателем и границ Советской Украины.

«Но мы слишком малы, чтобы заниматься чем-то подобным», – отметил сербский президент.

Он добавил, что после этого с Запада к нему поступали сообщения сделать точно такие же твиты, как еврочиновников.

«Они хотели продемонстрировать единство подобными сообщениями…. Сербия на пути ЕС, и должна поддерживать территориальную целостность Украины, но 85% нашего народа всегда будут на стороне России, что бы ни случилось. И это факт», – объяснил президент Сербии, почему не присоединился к европейской акции осуждения признания Россией ЛДНР.

Он также заявил, что ситуация с безопасностью на Западных Балканах не идеальна, но «наша сдержанность и решимость развивать страну будут иметь важное значение для сохранения мира». И добавил, что сербская армия сегодня несравненно сильнее других на Балканах, в отличие от ЮНА, с которой сегодня обычно сравнивают сербскую армию.

«Положение изменилось, и мы должны проявлять большую ответственность, чем другие, в сохранении мира и стабильности», – сказал Вучич.