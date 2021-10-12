Вучич – Западу: «Мы будем покупать вооружения у кого захотим»

12.10.2021 19:29 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Александр Вучич заявил о том, что Сербия – свободная и независимая страна, которая принимает собственные решения о том, у кого и какое оружие покупать, вопреки критике США и ЕС.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос корреспондента прозападного портала N1о том, как он относится к критике со стороны ЕС и США в отношении того, что Сербия закупает оружие у Китая и России, Вучич ответил, что Сербия – независимая страна.

По словам сербского президента, Белград закупает вооружений столько, сколько считает необходимым, чтобы сдержать любую потенциальную агрессию против себя, что соответствует поведению суверенной страны.

«Если вы думаете, что США и ЕС должны решать за нас, сколько оружия у нас будет, то давайте тогда отменим государство, – сказал Вучич. – Сделаем N1 единственными СМИ, политическими гауляйтерами. Зачем нам государство, если кто-то другой решает, сколько оружия, энергии, воды нам нужно?».

Он добавил, что сегодня у Сербии не было бы газопровода, если бы он слушал других, а не собственных граждан.

«И тогда вы скажете, что это моя вина, что в комнатах холодно. Но у вас будут теплые комнаты, потому что я прислушивался к своим людям. Моя политика – не слушать других, и это символ политической независимости. Сербия идет по пути ЕС, но она хочет сотрудничать со всеми, принимает решения независимо, а не под давлением в любое время, и это повод для гордости. Я даже не заметил, чтобы кто-то критиковал нас, но если это так, я могу только сказать, что они будут продолжать в том же духе, потому что я буду поступать так и дальше. Сербия будет действовать как свободная страна. Или мы должны, ничего не покупая, как и раньше, спрятаться под столом или бежать в Румынию, когда провозгласят независимость еще одной части Сербии?», – задал вопрос Вучич.