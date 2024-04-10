Вучич затискал Макрона в объятиях – а провластные СМИ Сербии обласкали француза с головы до ног

Алексей Топоров.  
10.04.2024 18:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал, Франция


По завершению двухдневного визита президента Сербии Александра Вучича во Францию провластные сербские СМИ выдали в свет восторженные репортажи о его общении с «другом» Эмануэлем Макроном.

При том, что по итогу этого общения не было достигнуто никаких конкретных договоренностей, кроме многочисленных обещаний от французской стороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По завершению двухдневного визита президента Сербии Александра Вучича во Францию провластные сербские СМИ выдали...

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«Я очень рад результатам этих переговоров, счастлив, потому что мы смогли открыто и конкретно поговорить обо всех видах сотрудничества с одной из самых важных стран мира. И я думаю, что мы достигли каких-то конкретных договоренностей относительно покупки Rafale, где я ожидаю подписания контракта в ближайшие два месяца и с присутствием президента Франции, что чрезвычайно важно для нашей страны на многих уровнях», – заявил по итогам переговоров Вучич.

При этом он отметил, что получить «такие совершенные истребители» Сербии будет нелегко.

Также Александр Вучич после встречи с представителями французского предпринимательского содружества MEDEF International заявил, что надеется, что к 2026 году французская модная компания Louis Vuitton откроет свое представительство в Белграде. И оценил, что это будет иметь важное значение для Сербии как в экономическом, так и в туристическом плане.

По словам Вучича, он также провел непростые переговоры по вопросу Косово.

«Вам понятно, что это был непростой разговор, но я благодарен президенту Макрону за то, что он меня выслушал… Франция, не забывайте, напомнила (Приштине – ред.) несколько дней назад об обязательстве сформировать Союз сербских муниципалитетов, чтобы обсуждать членство (Косово – ред.) в некоторых международных организациях, и он (Макрон – ред.) очень честно повторил это вчера вечером. Я с самого начала сказал ему, что не может быть и речи о разговоре о членстве (Косово – ред.) в ООН и в структурах ООН», – сказал сербский президент.

В свою очередь, французские СМИ цитировали Макрона, который сказал Вучичу, что «Сербия не должна сомневаться, независимо от недавнего прошлого, что ее будущее находится в Европейском Союзе и нигде больше». А также то, что «никакие изменения не должны заставить нас усомниться в этом пути», и он «верит в Вучича».

Сербский президент анонсировал ответный визит своего французского коллеги в ближайшие несколько месяцев.

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