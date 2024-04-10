Вучич затискал Макрона в объятиях – а провластные СМИ Сербии обласкали француза с головы до ног

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

По завершению двухдневного визита президента Сербии Александра Вучича во Францию провластные сербские СМИ выдали в свет восторженные репортажи о его общении с «другом» Эмануэлем Макроном.

При том, что по итогу этого общения не было достигнуто никаких конкретных договоренностей, кроме многочисленных обещаний от французской стороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я очень рад результатам этих переговоров, счастлив, потому что мы смогли открыто и конкретно поговорить обо всех видах сотрудничества с одной из самых важных стран мира. И я думаю, что мы достигли каких-то конкретных договоренностей относительно покупки Rafale, где я ожидаю подписания контракта в ближайшие два месяца и с присутствием президента Франции, что чрезвычайно важно для нашей страны на многих уровнях», – заявил по итогам переговоров Вучич.

При этом он отметил, что получить «такие совершенные истребители» Сербии будет нелегко.

Также Александр Вучич после встречи с представителями французского предпринимательского содружества MEDEF International заявил, что надеется, что к 2026 году французская модная компания Louis Vuitton откроет свое представительство в Белграде. И оценил, что это будет иметь важное значение для Сербии как в экономическом, так и в туристическом плане.

По словам Вучича, он также провел непростые переговоры по вопросу Косово.

«Вам понятно, что это был непростой разговор, но я благодарен президенту Макрону за то, что он меня выслушал… Франция, не забывайте, напомнила (Приштине – ред.) несколько дней назад об обязательстве сформировать Союз сербских муниципалитетов, чтобы обсуждать членство (Косово – ред.) в некоторых международных организациях, и он (Макрон – ред.) очень честно повторил это вчера вечером. Я с самого начала сказал ему, что не может быть и речи о разговоре о членстве (Косово – ред.) в ООН и в структурах ООН», – сказал сербский президент.

В свою очередь, французские СМИ цитировали Макрона, который сказал Вучичу, что «Сербия не должна сомневаться, независимо от недавнего прошлого, что ее будущее находится в Европейском Союзе и нигде больше». А также то, что «никакие изменения не должны заставить нас усомниться в этом пути», и он «верит в Вучича».

Сербский президент анонсировал ответный визит своего французского коллеги в ближайшие несколько месяцев.