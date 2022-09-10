Вучич заявил о сохранении кардинальных противоречий с албанскими сепаратистами в Косово

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Президент Сербии Александр Вучич председательствовал на заседании Совбеза, где обсуждались ситуация в Косово. По итогам глава государства выступил перед СМИ.

«Путин, как говорят на Западе, приподнял «занавес», и теперь Сербию просят объявить, на чьей она стороне — где экономика рушится или на их стороне, где она процветает», — сказал сербский лидер.

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Он подчеркнул, что предупредил спецпосланника ЕС, а также советников по внешней политике Франции и Германии – Белград по-прежнему не согласен с планами албанских сепаратистов по открытию незаконных баз косовской полиции в сербских анклавах Косово.

«Частная компания из Приштины на севере возле Зубин Потока узурпировала частные участки Сербии. Бандитизму и дикости в Приштине нет конца. Они не информируют региональную полицию на севере, не консультируются с мэрами четырех муниципалитетов, объявляют, что патрулируют водохранилище Газоводе, которое в основном находятся в муниципалитете Зубин Поток», — сказал Вучич.

По его словам, действия Приштины идут вразрез с ранее достигнутыми договоренностями.

Вучич также сказал, что только два жителя сербских анклавов подали заявку на смену своих автомобильных номерных знаков на маркировку лже-государства «Косово».

«Несмотря на всю пропаганду, им так и не удалось никого найти. Сербский народ хочет соблюдения международного права», – сказал президент.