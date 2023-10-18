Вучича хватило лишь на несколько слов с Путиным в Пекине

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Президент Сербии Александр Вучич на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, по его свидетельству, «перекинулся несколькими словами» с президентом России Владимиром Путиным.

При этом до начала СВО Вучич регулярно приезжал к Путину на празднование 9 мая и выпрашивать скидку на российский газ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе пресс-конференции в Пекине Вучич сообщил, что обменялся несколькими словами с президентом России. При том, что у него, по его словам, были длительные беседы с премьер-министром Эфиопии, Индонезии, и он обсудил «европейские вопросы» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Я видел президента Путина, у нас не было двусторонней встречи, мы коротко пообщались. Я вижу, что он полон уверенности….», – чуть подробнее остановился на разговоре с президентом России Вучич.

Еще до отъезда в Пекин, на вопрос журналистов – планирует ли он общаться с Путиным, Вучич уклончиво отвечал, что у него не назначена двусторонняя встреча с российским коллегой.

«Сообщают, что он будет там. Предполагаю, что я увижусь с ним, как и с Орбаном и многими другими лидерами», – говорил президент Сербии.

На итоговом фото саммита, где Путин стоял по правую руку от Си Цзиньпина, Вучича поставили на правый край. Но в первый ряд, чего не удостоился даже президент Венгрии Виктор Орбан, который стал единственным представителем ЕС, участвовавшим в саммите. И у которого был полноценный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого венгерский лидер заверил российского президента, что его страна – член ЕС и НАТО, тем не менее, хочет сотрудничать с Россией.

«Если кто не знает, то каждое место на таких мероприятиях строго регламентировано, где дипломатический персонал помогает главам государств занять именно ему специально выделенное место, так как это сигнал о внешнеполитическом весе той или иной страны для принимающей стороны… Интересно, что в первом ряду из европейцев только президент Сербии – Вучич. И даже президент Венгрии Орбан во втором ряду. Это связано с тем, что Сербия, находящаяся под давлением Запада из-за Косово, более надежный и нуждающийся в Китае партнер Пекина в Европе. Тогда как Венгрия может изменить вектор в любой момент», – прокомментировал расположение лидеров на общем фото саммита телеграм-канал «Записки казахского китаеведа».

Напомним, что ранее президент Сербии Александар Вучич регулярно ездил в Россию на встречу с Владимиром Путиным, в том числе на празднование 9 мая и выпрашивать скидку на российский газ. И регулярно приглашал российского коллегу в Сербию. Но с началом СВО президент Сербии по своей инициативе обрубил все контакты с российским лидером, Сербия проголосовала за все русофобские резолюции ООН, но при этом не присоединилась к антироссийским санкциям.