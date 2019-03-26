Вучичу советуют жестко пресечь выступления местных майданщиков

26.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент Сербии Александр Вучич должен жестко пресекать любые попытки повторить реализованный Западом на Украине сценарий госпереворота, который сейчас пытаются применить в Белграде с целью давления по вопросам НАТО и статусу Косово.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

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По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, нынешние протесты инспирированы Соединенными Штатами в отместку за нежелание Сербии ориентироваться на НАТО и дружбу с Россией.

«Везде, где есть посольство США, ждите «цветную революцию». В данном случае Сербия – классический пример того, как пытаются организовать свержение легитимного, законно избранного президента Вучича методами, характерными для той или иной разновидности «цветной революции».

Разумеется, за инспирированными, так называемыми протестами стоят западные страны и, прежде всего, США, которых не устраивает позиция Вучича как политического лидера, поддерживающего Россию, не желающего вводить санкции против нее, а также намеренного расширить военно-технические связи между Москвой и Белградом. В этом плане Вучич должен опираться на Конституцию. Если у человека есть политическая воля, если он опирается на народ, который его избрал, он должен действовать в соответствии с Конституцией.

Любые антиконституционные действия, силовые акции, попытки захвата правительственных зданий, нарушения общественного порядка должны пресекаться в соответствии с нормами существующего сербского закона, вот и все. Если идут нарушения законы, если пытаются устроить Майдан в Белграде, который был в свое время в Киеве, власть должна использовать силу для подавления мятежников и арест заговорщиков против конституционного строя и Конституции Сербии», – заявил Коротченко.

Он также подчеркнул, что так называемая «патриотическая» оппозиция, требующая отставки Вучича, подыгрывает Западу.

«Вучич к компромиссу по Косово не готов, Косово – это часть Сербии, что уже неоднократно подтверждалось. А то, что пытаются встроить в протесты какие-то оппозиционные силы, это читайте методички, там все написано, как делаются цветные революции», – добавил эксперт.

С ним согласился политолог Армен Гаспарян. Он подчеркнул, что процессы, которые сегодня происходят в Сербии, были многократно обкатаны на других странах, в частности, на Украине.

«Все, что происходило 20 лет назад – имело долгосрочную перспективу – нужно было включить Сербию целиком и полностью в западную орбиту. Расчет строился на то, что бомбардировки через какое-то время забудутся и Сербия благополучно вступит в НАТО. Но, как показала практика, сербы не забыли ни бомбардировок, ни историю отторжения исконно сербских земель, я имею в виду Косово.

Конечно, в эту точку будут бить оппозиционеры, конечно, они будут говорить о том, что нужно вступать в НАТО, дальше интегрироваться с структурами Европейского Союза и так далее. Заметим, что эта технология едина абсолютно для всех стран – всюду оппозиция, которая в той или иной степени интеллектуально или финансово зависит от Запада, действует по одной и той же схеме.

Параллельно Сербии мы наблюдаем такую же историю и в Белоруссии, поэтому, конечно, будут стараться запустить там сценарий некой бархатной революции, но у меня большие сомнения, что эта сугубо прозападная идеология утвердится в Сербии в силу ментальных традиций сербского народа и того, что они никогда не простят того, что было в 99-м году», – заявил политолог.