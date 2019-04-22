Вучичу удалось переломить ситуацию: Сербские майданщики потеряли инициативу

22.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Многотысячный митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича, состоявшийся накануне в Белграде, свидетельствует о том, что властям удалось переломить ситуацию в свою пользу, а прозападная оппозиция, пытавшаяся организовать майдан, потеряла инициативу.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко, отметив, что в последние недели акции оппозиции становились все менее массовыми.

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«Очевидно, что акции оппозиции пошли на спад, Вучичу удалось переломить ситуацию в свою пользу. Оппозиционеры ничем не объединены, кроме как требованием отставки президента и премьер-министра. Они, как были изначально разобщены, так и возвращаются в своё разобщённое состояние. Они не смогли за эти полгода выработать никакой единой платформы, никакой единой программы. Кто в лес, кто по дрова. Оппозиция атомизируется, и это, мне кажется, главный результат», – сказал эксперт.

По его словам, оппозиция потеряла инициативу.

«Наглядная ситуация – требование оппозиции за сохранение старого монастыря, который оказывается на пути строительства ГЭС. Так получается, что для обеспечения нескольких городов и сёл приходится эту территорию затопить, включая этот монастырь. Но уже построили с разрешения Сербской Православной Церкви новый монастырь», – напомнил Бондаренко.

По его словам, также не случайно СМИ Албании замолчали масштабную акцию в Белграде в поддержку Вучича, подтвердив, тем самым, что выступления майданщиков проводились с целью ослабить позиции Сербии в переговорах по Косово.

«Конечно, эти вещи связаны, они связаны, в первую очередь, с продолжающимся давлением на Вучича с целью того, чтобы он признал Косово, и это такой элемент давления на него», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что сегодня Вучич начал свой визит в Китай, где на полях международного форума запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Очевидно, что, если бы не было такой ситуации сейчас для Вучича, если бы он опасался за свою власть, он бы никуда не поехал, – сейчас у него большой визит в Китай, который будет почти неделю. В рамках этого визита у него будет встреча и с китайским лидером, и с Владимиром Путиным. Так что, я думаю, период такой протестной оппозиционной активности в Сербии уже пошёл на спад», – рассуждает политолог.