Вулин: «Сербия больше не станет безучастно смотреть, как убивают её народ»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал, что нынешнее поколение сербов обязано построить «Сербский мир», чтобы народ не прекратил своего существования.

Об этом глава МВД Сербии поведал политологу Олегу Бондаренко в рамках проекта «Балканист ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Вучич ясно сказал: «Буря» (карательная операция Хорватии по уничтожению непризнанной Республики Сербская Краина в 1995 году – ред.) никогда больше не повторится, мартовский (2004 года – ред.) погром на Косово никогда больше не повторится, Ясеновац (комплекс усташеских концлагерей для сербов, евреев и цыган в годы Второй мировой войны – ред.) никогда больше не повторится. Сербия никогда не будет смотреть на то, как убивают ее соплеменников. Никогда больше. Это и есть Сербский мир, – сказал Вулин. – Сербский мир – это забота о сербах, где бы они ни жили. Я знаю, что мои слова вызовут гнев у медиа в Боснии, Черногории, Косово и Метохии и в Хорватии. Но Сербский Мир – это насущная потребность сербов. Народ, который пережил Ясеновац, где были замучены сотни тысяч людей, только двадцать тысяч детей, не имеет права не быть единым, не быть одной политической нацией, и не быть готовым защищаться».

По словам главы МВД Сербии, раз никто никогда не отказывал евреям в праве защищать своих соплеменников, где бы они ни жили, поскольку этот народ пережил Холокост, то почему сербы, пережившие Ясеновац, не имеют права создать Сербский мир?

«Потому что выросло целое поколение сербов, которое про Ясеновац не знало ничего. За это мы пережили и «Бурю». Если бы мы знали про Ясеновац, мы бы не допустили «Бурю». Но мы не знали. Нам часто говорят: не пугайте детей такими вещами, не рассказывайте им об этих ужасах, зачем им видеть Ясеновац? Да, я своим детям объяснил, что такое Ясеновац. Потому что если они не будут знать, то как они поймут тот масштаб ужасов, которые там происходили? Они тогда не поймут, почему им нужно оставаться сербами и защищать сербов повсюду, где бы они ни жили. И если бы тогда молодые хорваты знали про Ясеновац, возможно не случилась «Буря», не повторилось то зло. Но, к сожалению, зло повторилось, потому что про Ясеновац не знали», – заметил Вулин, вспомнив, что во времена СФРЮ преступления хорватских усташей намеренно замалчивались, чтобы не повредить «братству и единству».

По словам сербского министра ХХ век завершился 1999 годом – большим и не наказанным преступлением: агрессией НАТО. И те, за кого сербы умирали в двух мировых войнах, бомбили и убивали их вместе с теми, против кого сербы воевали в двух мировых войнах. Таким образом, сербы являются жертвами ХХ века, поскольку в прошлом столетии у них погибло больше людей, чем родилось.

«В ХХ веке мы потеряли поколения. Но мы всегда были на правой стороне. И в 1999 году альянс НАТО совершил агрессию, чтобы наказать нас за победы в мировых войнах. В Первой мировой войне мы потеряли каждого второго мужчину старше шестнадцати лет, во Второй мировой войне мы потеряли миллион своих соплеменников. Представьте, сколько это нерожденных детей? Без этих потерь нас было бы гораздо больше. Наши страданья велики, и наши страданья, в первую очередь, из-за нас самих, неизвестны миру. Как будто мы стыдились говорить об этом, как будто в этом было что-то постыдное. Вместо того, чтобы стыдились те, кто нас убивал. Когда-то из-за югославянства, когда-то из-за коммунизма мы молчали, чтобы не обидеть других», – сказал гость «Балканист ТВ».

При этом, заметил Вулин, всякий раз, когда он публично вспоминает «Бурю», преступления мусульман против сербов в Боснии и Герцеговине, вспоминает усташей, ему говорят, что он провоцирует конфликты в регионе.

«Но это же только правда! Разве не правда способна нас освободить? Нам ли стыдится, или тем, кто нас убивал? Я всегда буду говорить правду. Как я говорил правду о том, что Алоизий Степинац (хорватский кардинал, духовник усташеской Независимой державы Хорватской, причисленный Католической церковью к лику святых – ред.), викарий усташеской армии, не может быть святым. Или может, но тогда на этом небе нет места для 20 тысяч убитых в Ясеноваце сербских детей. Какое у них небо, такие и святые. Какие святые – таков и народ», – заключил глава МВД Сербии.