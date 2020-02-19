Вурдалаки Вакарчука мечтают о безлюдной зоне в Донбассе

19.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна создать на Донбассе зону отчуждения, подобную той, что сложилась между Республикой Корея и Северной Кореей.

Об этом в эфире радио «Новое время» заявил лидер фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, для создания этой зоны украинская власть должна отселить с линии фронта местное население в глубину на два с половиной километра.

«Что такое демилитаризованная зона – это своего рода подушка безопасности. Для понимания, аналогичная история есть между Северной и Южной Кореей.

То есть, прекращение огня и прекращение войны на длительное время – для этого была создана демилитаризованная зона. Если не ошибаюсь, она там шириной четыре километра.

По мнению военных экспертов, разумная, приемлемая ширина этой зоны безопасности для украинской ситуации должна равняться двум с половиной километрам… Эта демилитаризованная зона должна быть фактически зоной отчуждения, там не должно быть людей, не должно быть военных, мониторинг соблюдения правил безопасности должна вести миссия.

Это нужно договариваться – может быть, будет ОБСЕ, возможно, под мандатом ООН… По нашей версии такая демилитаризованная зона должна существовать.

Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены. На самом деле, демилитаризованная зона должна состояться по линии разграничения. Она должна быть просчитана и создана с учетом пожелания военных. Она не должна существенно изменять, ухудшать конфигурацию, которая сложилась на сегодня», – насочинял Рахманин.