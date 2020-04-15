Введение пропусков в Москве спровоцировало опасную ситуацию

15.04.2020, Москва, Михаил Рябов

В Москве сегодня произошел настоящий коллапс из-за введения обязательных пропусков для передвижения по городу в условиях карантина из-за коронавируса.

В результате проверок пропусков у водителей на дорогах были пробки, а при входе в метро образовались огромные очереди – естественно, что никакая «социальная дистанция», необходимая для того, чтобы избежать заражения инфекцией, не соблюдалась.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вина за очереди возле метро лежит на сотрудниках МВД, которые, якобы, не организовали проверки пропусков должным образом.

Политтехнолог Константин Долгов отмечает, что ситуация вызвала крайнее раздражение москвичей и может быть использована для роста протестных настроений.

«Идёт постепенное расчеловечивание силовиков. Голунов, Иисус, теперь вот эта история с очередями в метро. Ровно то же самое делали на Украине перед «майданом». Вспомнить хотя бы события во Врадиевке. Кто и зачем дестабилизирует ситуацию в Москве? Ответ, кажется, ясен. Но какой будет реакция тех, против кого и направлена дестабилизация?» – пишет Долгов в своем блоге.