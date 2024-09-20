Введение военного контингента НАТО на Украину – вопрос времени – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вслед за ракетными ударами по глубокому российскому тылу Запад может решить ввести военный контингент на Украину, например, для «контроля над атомными станциями».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Еще полгода назад я бы сказал, что это невозможно, и НАТО не будет вмешиваться в конфликт напрямую. Сегодня я уже ничего не исключаю, потому что всякий раз, когда у Киева в оперативном плане на фронте серьёзные проблемы, Запад идёт на очередной шаг эскалации. Следующим шагом будет разрешение ударов высокоточных ракет по российским тылам, а что будет дальше – сложно предположить. Может быть, введение ограниченного миротворческого контингента на Западную Украину, чтобы взять, например, под контроль АЭС», – отметил он.

По словам военкора, все попытки Киева навязать свои условия для начала переговоров обречены на провал.

«Мне кажется, Владимир Владимирович Путин чётко дал понять, какие должны быть условия для начала этих переговоров. Там нет какого-то двойного прочтения, там всё предельно чётко: выходите из Запорожской и Херсонской областей, гарантируете внеблоковый статус, и мы садимся с вами разговаривать. Каких-то других переговоров на условиях Запада и Киева не будет. Зеленский попытается захватить территории в Брянской, Курской, Белгородской областей, и тогда с позиции какого-то ультиматума разговаривать с российскими властями. Я не знаю, Путин у власти уже почти 25 лет, и за четверть века его можно было изучить – это не тот человек, который поддаётся на шантаж, идёт на ультиматум. Мы не будем разговаривать с позиции побеждённых, с пораженческой позиции. Поэтому война будет долгой и тяжёлой, но мы обязательно победим – и на в своих условиях», – заключил Коц.