«Введение военного режима в Крыму» – дипломат о том, как избежать взрывов

10.08.2022  17:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


Взрывы на военном аэродроме в Сакском районе Крыма и подобные инциденты будут продолжаться, пока власти не введут военный режим на территориях России, которые потенциально подвержены опасностям, связанным с ведением боевых действий в рамках СВО.

Об этом на телеканале «Россия 1» заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Мирошник сказал, что не будет фантазировать о природе происхождения ЧП, однако обратил внимание на то, что «лет 30 почему-то в Крыму ничего не взрывалось».

«Как-то все и летали, и заправлялись, а сейчас произошло. Это причина для рассмотрения. Неделю назад некий дрон почему-то прилетел в Севастополь накануне проведения военного парада, это тоже неправильно.

Военный режим должен быть характерен для всех территорий, которые потенциально подвержены. Да, для гражданского человека попадание в такую ситуацию – неприятно, неприятно проезжать через блокпосты, неприятно подвергаться постоянным проверкам. Но это гораздо лучше, чем опасность убийства людей и тот шок, в который могут привести такого рода события, которые происходят и в Крыму, и на других территориях РФ. К этому нужно относиться соответствующе.

К этому, наверное, нельзя привыкнуть, но это можно понимать, и можно выстроить систему, чтобы в приоритете было то, что люди не должны пострадать», – высказался посол ЛНР.

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