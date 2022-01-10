Введение воинского учета женщин подхлестнет эмиграцию из Украины

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Новости Украины

Попытка ввести в Украине воинский учет для женщин вызвала скандал в обществе, и сейчас власти пытаются замять его, сократив список профессий, подлежащих учету. Однако люди уже напуганы, и на заработки за рубеж будут уезжать уже целыми семьями.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За это время (с момента публикации перечня) было несколько заявлений о том, что список профессий он может сократиться буквально до профессий, которые и так военнообязанные – медики, повара. Первые уступки есть. Власть эту тему пытается, если не замолчать, то не трогать – «может, рассосется». Оно вряд ли рассосется – мало какие инициативы вызывали такое бурное обсуждение. Пока есть надежда, что вот этот первый вариант попытаются списать на ошибку, недосмотр. Объяснить обществу (иначе), чтобы было понятно и не вызывало шквала негатива, будет крайне сложно», – сказала Решмедилова.

Реакция общества показывает, что люди восприняли инициативу очень болезненно, обратила внимание эксперт.

«Петиция (против законопроекта) была зарегистрирована в считанные дни и часы, и набрала множество голосов. Мы видим, что новость действительно резонансная. Журналисты не давали забыть про эту тему, она действительно стала одной из топ-новостей», – сказала Решмедилова.

Угроза попасть в армию стала еще одной причиной, по которой женщины покидают Украину.

«Какие последствия? Все, что не понятно – пугает. Ранее решением для молодежи было уезжать, чтобы пересидеть в спокойном месте – мамы прятали сыновей. Прошлый год был аномальным по количеству трудовой миграции. Думаю, что этот год будет не меньше. Скорее всего, будут уезжать парами-семьями. Даже если сейчас пойдет большая разъяснительная работа», – сказала Александра Решмедилова.