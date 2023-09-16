Введены издевательские санкции против молдаван, живущих в России

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Режим Майи Санду подвергает дискриминации граждан Молдовы, живущих в России, по сравнению с европейской диаспорой.

Об этом сказал депутат парламента РМ Владимир Односталко в эфире Exclusiv TV.

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Депутат привёл два факта – закрытие системы денежных переводов «Юнистрим» из России в Молдову (и теперь молдавские трудовые мигранты не могут пересылать деньги своим семьям) и отмену воздушных рейсов между Кишинёвом и Москвой.

«Вся Азия летает в разные регионы России. Вся Азия! Это огромная экономика, это не евроизляция! Африка летает туда вся! Всё хорошо, всё развивается. Грузины летают! И им всё равно, что там происходит. Армяне летают – и зарабатывают на нас, кстати. [Ереван – один из транзитных аэропортов для граждан Молдовы, летающих в Россию – прим.]. Air China летает. Азербайджанские национальные авиалинии летают. Египет летает!» – сказал Односталко.

По словам парламентария, молдавские авиакомпании могли бы облетать территорию Украины, как это делали российские операторы «Аэрофлот» и S7 после 2014 года – через Румынию, Словакию и Польшу.

«На цены это не влияло плюс-минус. Я сам так летал. И всё было хорошо» – сказал он.

По словам Владимира Односталко, руководство Молдовы фактически ввело санкции против граждан собственной же страны, находящихся на территории СНГ и, в частности, в России.

«Они тратят на перелёты на пару сотен долларов больше денег вместо того, чтобы выслать эти деньги сюда. Они сутками мучаются в иностранных аэропортах, не спят там ночами в ожидании рейсов», – сказал депутат парламента.

Он напомнил и про сложности для граждан Молдовы получить консульские услуги в России вследствие дипломатических скандалов, инициированных режимом Санду.

«Мои близкие сталкивались с консульской службой в Москве. Очередь на середину февраля следующего года – то есть на 5 месяцев вперёд! И это чтобы подать только документы, а потом это же всё должно изготовиться! В то время как в европейских странах – в ту же Италию привезли мобильный пункт нашего агентства для изготовления документов, и там всё работает», – сказал Владимир Односталко.