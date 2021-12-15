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Новости Украины

Работавшие на победу президента Украины Владимира Зеленского бывший глава его офиса Андрей Богдан и киевский журналист Дмитрий Гордон разочаровались в лидере государства.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в откровенном интервью Гордону Богдан заявил, что страна под руководством Зеленского летит в пропасть и вспомнил, что Зеленский не рассчитался с ним за предвыборную кампанию.

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«Я работаю только так, как адвокат, и я обеспечивал результат», – заявил Богдан, подчеркивая, что получает гонорары не за часы работы, а за итог.

«Ты ему обеспечил результат?», – уточнил Гордон.

«Ты издеваешься?», – с ухмылкой ответил Богдан.

«Он тебе заплатил?», – продолжил интервьюер.

«Нет. Мы не договаривались», – заявил Богдан.

Он также отметил, что Зеленский получил медийную поддержку в преддверии президентских выборов 2019-го благодаря Гордону.

«Три года назад, в эти дни, ты же знаешь, кто привел к тебе Зеленского на это интервью? Я привел. А почему в это время, и почему в интервью?», – спросил Богдан.

«Потому что было принято стратегическое решение», – ответил Гордон.

«Все было в комплексе, мы понимали, что будет новогоднее заявление, понимали, что надо дать информационную волну, мы кинули его на Ютуб какого-то 20 числа, оно смотрелось, было естественное потребление, потом новогоднее объявление «Я иду в президенты», и все – 14 дней оно ехало, смотрели.., – вспомнил Богдан.

При этом, он снова добавил, что Зеленский должен ему денег:

«Должен. Что такое много, что такое мало? Должен, не отдал».

Также экс-чиновник считает себя врагом Зеленского:

«Я с ним враг. Он мне враг, и я ему враг».

Богдан также заявил, что разочаровался в Зеленском как президенте.

«Я радовался, я был счастлив, я думал, что наконец-то, в стране что-то, бл… поменяется, я бл… искренне верил, я все делал ради этого. То, что происходит – это не то, за что я боролся. Я потратил очень много на избирательную кампанию, я хотел, а получилось как всегда в нашей стране. Ну я не знаю, почему. Жалею ли я? Знаешь, то такое смех сквозь слезы? Это когда твоя теща на твоем «Мерседесе» летит в пропасть. Вот у меня сейчас смех сквозь слезы. Нелюбимый персонаж, противный мне, у руля моей страны любимой летит в пропасть», – резюмировал Богдан.