Введи войска! – Вячорка подтвердил, что Тихановская обратится к Зеленскому

Елена Острякова .  
23.06.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Обращение самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о военном вторжении вполне вероятно.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Сейчас» заявил советник Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обращение самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о...

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«Сейчас исключать ни одного сценария нельзя. Очень возможно, что украинская помощь нам потребуется, чтобы избавиться от лукашенковского режима и российского присутствия в Беларуси, потому что от успеха Украины зависит будущее и судьба Беларуси. Все это точно понимают. Вопрос, в какой это будет форме, по какому сценарию, удастся ли нам избежать военной развязки. Тут никто сказать точно не может. Ясно, что нам надо стараться, чтоб это были мирные перемены, но сейчас говорить, что только мирными переменами нам удастся свалить режим, я не могу», – сказал Вячорка.

Он посетовал на то, что Запад не понимает, что Белоруссия «стратегически важна для победы Украины», и не хочет финансировать белорусскую оппозицию.

«Без Беларуси война для Путина теряет какой-либо смысл. Он не может взять ни Киев, ни Львов, ни какой-либо стратегический город в Украине. Он начал войну только потому, что был уверен, что сможет использовать белорусскую территорию. Проходить сотни километров от Донбасса – это точно не победная стратегия. Нужно Западу пояснить: ослабление Лукашенко, перемены, протесты это тоже помощь Украине. И это не потребует таких больших ресурсов, а только политической воли Запада», – рассуждал Вячорка.

Ранее Тихановская заявляла, что сил одного так называемого «полка Калиновского» (банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ) будет недостаточно для захвата Белоруссии.

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