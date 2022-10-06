Ввести НВП, готовить офицеров-срочников, вернуть сержантские школы – генерал Гурулёв

06.10.2022  21:39 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Нужно стратегически подходить к нынешним боевым действиям, поскольку война надолго, так как конфликт с Украиной – лишь малая часть грядущих сражений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член оборонного комитета Госдумы, генерал Андрей Гурулёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно стратегически подходить к нынешним боевым действиям, поскольку война надолго, так как конфликт с...

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«Немедленно переработать учебник НВП и ввести его в школы. Потому что сегодня мы говорим, что война долгая. Потому что мы же не с хохлами воюем. Хохлы – это так, промежуточный этап для того, чтобы нагадить России, разменная монета в задаче Европы уничтожить Россию.

И когда говорят, давайте до зимы закончим, а потом они замёрзнут – да не замёрзнут! Нет, мы их можем заморозить, если мы по-умному их сейчас обесточим, но это отдельная тема, не хочу в эфире, я понимаю, как это сделать, но это не должны понимать те, кто нас слушает на той стороне», – сказал генерал.

Продолжая тему военной подготовки граждан, он отметил, что вопрос стоит не только в НВП.

«Сейчас вопрос стоит в подготовке офицеров-срочников. Сколько месяцев готовили младших лейтенантов? Наверное, надо к этому переходить. Сержантские школы, где готовили в Великую Отечественную войну, напомню, четыре месяца, и только после этого ставили в строй.

Эти моменты надо поднимать, у нас для этого есть учебные центры, а боевое слаживание проводить или в районах, приближенных к району боевых действий, там, где есть эта возможность, или на больших полигонах, типа Цугол в Забайкалье, который 42 на 38, там столько войск можно запихать, занимайся не хочу», – объяснил Гурулёв.

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