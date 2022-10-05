«Ввести военное положение, не дожидаясь, пока прилетит по Москве» – декан МГУ

Новости Украины

После ратификации договора о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, война переносится уже на территорию России, что в условиях, когда противник вслух говорит о российском руководстве как о законной цели, дает полное право объявить войну и ввести военное положение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не должно быть идеи того, что можно ограничиться спецоперацией. Вот сейчас – воюют на нашей земле. Это можно сравнивать с тем, что происходило тогда, когда мы побеждали, когда мы победили, во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, для нашего народа. То же самое, были поражения, но сейчас это поражение уже не ЛДНР, не кого-то, это поражение наше, мы воюем на нашей земле. Что нам сейчас, собственно говоря, щадить тех, кто руководит этой войной? По сути, когда говорят: «Они хотят уничтожить Путина». В принципе они ведут против нас войну. Уничтожить руководство противника – это прямая задача, это военная цель. Законная военная цель. Я никак не могу понять – человек, который отказывается вести с нами переговоры о мире. Это не законная военная цель? Который – руководит государством, которое находится сейчас с нашим [в состоянии] де-факто войны. Чтобы решить многие проблемы, надо сделать просто одно – надо объявить войну. Пойдет военное положение. Военное положение уже пересматривает гражданское законодательство, конституционные нормы», – заявил Сидоров.

Он подчеркнул, что никаких передышек в виде мирного договора ни в коем случае давать нельзя, так как за это время противника успеют полностью перевооружить по стандартам НАТО.

«Нам не нужно останавливаться даже на том, что у нас есть, на этих четырех областях. Нельзя. Потому что, если мы пойдем на какие-либо переговоры, пусть нейтральность Украины. Мы видели, что такое нейтралитет – Швеция, Финляндия? Вот этот «нейтралитет». Это будет возможность перевооружить украинскую армию или даже уже не украинскую, а создать некое подобие украинской армии. Уже поляки воюют, будет такая польско-украинская армия. Перевооружить ее по стандартам НАТО, оснастить оружием большей дальности, современными ракетами, создать им боевую авиацию и ПРО. И вот тогда нам действительно, когда будут удары уже по коренной российской территории. Неслучайно, что сюда может на Москву прилететь, это не так далеко вообще-то», – отметил эксперт.