Ввести войска в Белоруссию! В Киеве призвали пасть смертью храбрых за майдан в Минске

07.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна будет ввести свои войска на территорию Белоруссии в случае, если в этой стране начнется гражданское противостояние или в нее войдут войска РФ.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский военный эксперт Максим Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кухара, также украинская власть должна будет поддержать белорусских националистов, предоставив им оружие.

«Если Россия начинает силовое давление или входят русские войска в Белоруссию, то нам незамедлительно нужно с разрешения Лукашенко или не с разрешения Лукашенко, или декларируя, что мы просто оказываем помощь, войти в приграничные области Белоруссии. Это нужно будет делать срочно.

Мы должны думать о том, чтобы от Киева за 180 километров не стояли русские танки в Гомельской области… Извините, давайте русским подарим еще две тысячи километров совместной границы. У нас Львов и Луцк будут прифронтовыми городами. Давайте это подарим!..

Или, все таки, мы, вступив в Белоруссию, поддержав оружием белорусскую оппозицию, которая будет бороться то ли с Лукашенко, то ли с русскими, мы создадим мощный форпост, поддержим прогрессивных людей в Белоруссии, чтобы их не отвезли в Сибирь, в концлагеря. Их же надо спасти.

Там есть демократические силы – русские вступают, движутся к Минску. Да, какое-то сопротивление начинают оказывать, тормозить как-то, бороться за свою страну – этим людям надо помочь. Мы демократия, мы обязаны им помочь», – призвал Кухар украинцев к массовому самоубийству.