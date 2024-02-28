«Ввод европейского контингента на Украину разрушит ЕС» – британский аналитик

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Британия и страны ЕС не готовы к прямому боестолкновению с Россией, и одни только разговоры об этом могут взорвать европейское общество.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий канала, американский журналист Алекс Христофору спросил у эксперта, в состоянии ли гипотетически Великобритания направить войска на Украину или хотя бы в Галицию.

«Она может послать войска, но не может послать их много… и не может послать много танков. Единственная часть британских вооружённых сил, которая сохраняет некоторую жизнеспособность, это британские ВВС. Но даже они находятся не в самом лучшем состоянии, работает только половина самолётов, а пилотов даже на них не хватает», – ответил Меркурис. Однако он подчеркнул, что главная проблема не в этом, а в британском обществе, которое не воспримет такую инициативу, поскольку уже устало от милитаристской пропаганды и поддержки Украины. «Зачем нам этого хотеть? Для нас это было бы абсолютной катастрофой. И ты уже не видишь украинских флагов перед домами, как год назад, они все исчезли. Ты увидишь нервозность, сомнения и страх», – сказал британец.

Он добавил, что не менее взрывоопасной будет реакция и общественности Евросоюза, лидеры которого после слов президента Франции Макрона один за другим начали делать заявления, что ни о каком вводе контингента НАТО на Украину речи быть не может. Плюс эксперт напомнил об обстановке в странах в целом, и в частности – о бунтах фермеров и перевозчиков в Польше.

«Если они это сделают, это разрушит ЕС. Если предположить, что мы пройдём через это без начала Третьей мировой войны, то наиболее вероятным результатом будет то, что это разрушит ЕС. Если ЕС начнёт направлять войска для участия в боевых действиях, это мобилизует всю европейскую общественность против этого. И если это закончится катастрофой, я не вижу, как ЕС сможет из этого выбраться. Люди, охваченные паникой, испуганные, озлобленные совершают разные безумные поступки. И я согласен с тем, что Макрон сегодня говорит одно, а на следующий день совсем другое», – заключил Меркурис.