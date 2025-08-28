Ввод контингента на Украину уничтожит британскую и европейскую армии – лондонский профессор
Европейским странам, жаждущим ввести свои контингенты на Украину, нужно отдавать себе отчёт в том, что им придётся попрощаться с этими войсками на поколение, а может больше.
Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Поверьте, ни британские, ни французские политики или военные не хотят отправлять войска на землю. Экс-глава генштаба вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс постоянно это подчёркивает. Если мы отправим войска на Украину, мы потеряем их на целое поколение и даже больше. Пять, две бригады, десять – вот и всё. Попрощайтесь с ними на следующие 30-40 лет, потому что они будут там очень долго, их нельзя будет использовать ни для чего другого.
Всегда будут 5-10 бригад там на следующие поколения. И это фактически уничтожит британскую армию численностью в 70 тысяч человек, как она существует сейчас», – предупредил Кларк.
«Мы этого не хотим. В конечном итоге мы можем это сделать как лучший вариант из самых плохих. Но, поверьте, мы этого не хотим», – добавил британец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: