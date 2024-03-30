У Запада уже есть опыт, когда введённый разношёрстный контингент союзных стран на одну территорию только путался между собой и туземными войсками, лишь усложняя ситуацию без единого командования.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развёртывание сухопутных войск отдельными странами на Украине, с какой бы целью это ни было, не улучшит ситуацию. Наоборот, сделает её более сложной и более неуправляемой. Поэтому, кроме использования в риторике сдерживания, мы должны держаться подальше от этого. Мы как военные имеем опыт нескольких военных операций с разными правилами ведения боевых действий, с разными командными структурами в одной стране, это влияет на общую ситуацию. У нас есть пример Афганистана с операцией по стабилизации под руководством НАТО и множеством отдельных небольших групп влияния со стороны стран НАТО, включая Германию, например, на севере Афганистана. С другой стороны, у нас есть антитеррористическая коалиция под руководством США.

Или давайте посмотрим на последнюю крупную операцию, которую бундесвер только что завершил в Мали. Там были воинские контингенты, которые находились под управлением ООН, под управлением ЕС, под управлением французов. Так что это была многонациональная операция. И, наконец, были малийские силы безопасности или малийские вооружённые силы», – рассказал Бюлер.

Он подчеркнул, что куда полезнее продолжать поддержку Украины, а не выдумывать какие бы то ни было миссии отдельных контингентов.

«Такая раздробленность, отсутствие единства командования – это не может быть хорошо. Это только всё усложняет и не поможет общей ситуации. Поэтому мы должны придерживаться именно поддержки, а не каких-то фантазий об использовании сухопутных войск для разминирования или обучения на Украине и так далее», – заключил немецкий генерал.