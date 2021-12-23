«Ввод войск «для защиты венгерского населения»: прогноз от депутата Зеленского

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Новости Украины

В случае внутренней нестабильности на Украине Будапешт может ввести войска в Закарпатье под предлогом защиты проживающих там венгров.

Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бужанского, Венгрия открыто спонсирует сепаратизм на Закарпатье. Кроме того, никуда не делся также польский и румынский реваншизм.

«Им на руку играет как слабость украинского государства, с одной стороны, так и попытки ревизионировать историю, происходящие в Украине в последние 7 лет. Эти попытки не дают никакого другого эффекта, кроме того, что ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно, это играет на руку Польше, Румынии и Венгрии, раздающим при этом свои паспорта нашим гражданам. Что имеем в итоге? Территории, чьё вхождение в состав Украины называет сомнительно законным сама Украина, и граждане других государств, живущих на этих территориях, взрывоопасная смесь», – отмечает политик.

«Венгрия открыто ведёт политику, направленную на возможность отторжения Закарпатья от Украины, в том числе, путем финансирования местных политпартий. Не вижу перспектив военной агрессии со стороны Венгрии, но полагаю, что возможен немедленный ввод войск «для защиты венгерского населения» в случае каких-либо внутренних потрясений в Украине», – заявил Бужанский.