Ввод войск НАТО обернётся долгосрочной военной оккупацией Украины – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Киеву лучше не просить ввода войск НАТО, потому что это обернётся интервенцией Украины.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киеву лучше не просить ввода войск НАТО, потому что это обернётся интервенцией Украины. Об...

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Комментируя перспективу ввода войск НАТО на территорию Украины, Стариков подчеркнул, что такие действия должны сопровождаться серьёзными политическими решениями с обеих сторон.

«Чтобы ввести военный контингент, именно подразделения Вооружённых сил, должно быть разрешение Верховной рады. Она разрешения не давала. Президент, министр иностранных дел, или премьер-министр, просили официально о том, чтобы вводили контингент? Такого не было.

А Вооружённые страны других стран подчиняются своему главнокомандующему. Значит, парламенты тех стран должны принять закон, что эти подразделения переходят в подчинение нашего главнокомандующего. Как вы думаете, проголосуют? Конечно – нет», – сказал Стариков.

Более того, он подчеркнул, что подобная помощь может обернуться оккупацией Украины.

«Потом, когда война закончится, как этот вооружённый контингент из страны выпроводить? Они не уйдут отсюда. Они скажут: «Мы ведь тут погибали». Это будет проблема.

Вспомните Первую мировую войну, как это было во время развала царской России. Кого тут только не было… чехи, и тому подобное. И как выгоняли их всех с территории бывшей царский России. Нам это реально не надо», – подытожил эксперт.

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