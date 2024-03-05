Ввод войск НАТО обернётся долгосрочной военной оккупацией Украины – полковник СБУ

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Киеву лучше не просить ввода войск НАТО, потому что это обернётся интервенцией Украины.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя перспективу ввода войск НАТО на территорию Украины, Стариков подчеркнул, что такие действия должны сопровождаться серьёзными политическими решениями с обеих сторон.

«Чтобы ввести военный контингент, именно подразделения Вооружённых сил, должно быть разрешение Верховной рады. Она разрешения не давала. Президент, министр иностранных дел, или премьер-министр, просили официально о том, чтобы вводили контингент? Такого не было. А Вооружённые страны других стран подчиняются своему главнокомандующему. Значит, парламенты тех стран должны принять закон, что эти подразделения переходят в подчинение нашего главнокомандующего. Как вы думаете, проголосуют? Конечно – нет», – сказал Стариков.

Более того, он подчеркнул, что подобная помощь может обернуться оккупацией Украины.

«Потом, когда война закончится, как этот вооружённый контингент из страны выпроводить? Они не уйдут отсюда. Они скажут: «Мы ведь тут погибали». Это будет проблема. Вспомните Первую мировую войну, как это было во время развала царской России. Кого тут только не было… чехи, и тому подобное. И как выгоняли их всех с территории бывшей царский России. Нам это реально не надо», – подытожил эксперт.