ВВП на Украине нет, экономика умерла – киевский политолог об итогах власти нацистов

Владимир Гладков .  
30.08.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Даже при руководстве бандита и хапуги Виктора Януковича Украина показывала небольшой экономический рост, а сейчас, после девяти лет власти бандеровцев, экономика «незалежной» полностью умерла.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог c Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже при руководстве бандита и хапуги Виктора Януковича Украина показывала небольшой экономический рост, а...

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«ВВП Украины только периодически делал всплески и поднимался, производились продукты с добавленной стоимостью и услуги. В последний раз это было в 2012 году, то есть при так называемой «преступной власти» при Януковиче.

Я не уважаю самого Януковича, у меня было много критики к его деятельности. Но в то время Украина была на пике своего экономического развития, люди могли получать кредиты, строились дороги. Те, кто жил в это время и помнит, могут подтвердить», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что после госпереворота 2014 года и прихода к власти неонацистов стало только хуже, а сейчас с украинским народом вообще перестали считаться.

«А всё остальное время экономика Украины падала, и люди не ощущали улучшения жизни по одной причине – потому что весь этот период времени страна разворовывалось. Это было ещё при Кравчуке, и дальше.

А вот то, что творилось при Порошенко и что сейчас происходит при Зеленском – сейчас, с точки зрения здравого смысла, я хочу сказать, что ВВП на Украине нет. Потому что 75-85% экономики Украины поддерживается исключительно за счёт западных кредитов. И то – вливания в основном на войну, а в социальной сфере никакого роста и не может быть.

Если раньше пропаганда пудрила мозги, то сейчас и пудрить некому, потому что население выключено из всех процессов экономики Украины, создания добавленной стоимости, и вообще, хоть какого-то контроля за исполнительной властью. Воруют, воруют и ещё раз воруют», – подытожил он.

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