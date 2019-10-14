ВВС приняла решение украинизировать Киев

14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Британская телерадиовещательная корпорация ВВС приняла решение изменить написание столицы Украины Киева на английском языке с Kiev на Kyiv, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ВВС News Украина.

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“ВВС продолжает просматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Так как Kyiv (а не Kiev) сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины”, – говорится в заявлении компании ВВС.

Такое правило написания столицы Украины в текстах, на картах и в графиках начинает действовать на ВВС с 14 октября 2019 года.

Украина закрепила транслитерацию, которая предусматривает написание Kyiv, еще в 1995 году. С тех пор именно такое правописание фигурировало в украинских и международных нормативных актах, но это не всегда отображалось в реальном использовании в мире во всех сферах жизни.

Ранее одно из крупнейших американских изданий The Wall Street Journal официально изменило в употреблении название столицы Украины с “Kiev” на “Kyiv” в своих материалах.