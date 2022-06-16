ВВС Украины опозорились в воздушных боях

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Новости Украины

Украинские военно- воздушные силы в ходе российской специальной военной операции ничем особенным себя не проявили.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«За воздушными силами Украины не было замечено подвигов. В воздушных боях российские ВКС не потеряли ни одного самолета. Наши летчики в ходе специальной военной операции били украинских. Два наших пилота получили звание Героя России за воздушные бои — это о многом говорит», – сказал Болтенков «Известиям».

По его мнению, сейчас украинские ВВС не представляют серьезной угрозы.

«В боевых вылетах в основном участвуют штурмовики Су-25. У Киева есть некоторое количество истребителей, фронтовых бомбардировщиков Су-24 либо не осталось, либо их придерживают на «черный день». Ждать серьезных поставок из США или Европы не приходится», – говорит аналитик.

Он также отмечает, что нельзя назвать хоть одну успешную операцию украинских боевых летчиков.

«Самый известный для меня факт использования боевых самолетов Киевом — это удар по Луганской администрации еще в 2014 году, во время которого погибли мирные люди. Наверное, только он останется в истории», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что далеко не каждая страна, как показала СВО, может поддерживать боевую авиацию на должном уровне.

«Обучение пилотов, поддержание состояния боевой части, ее модернизация и боекомплекты стоят очень дорого, и экономить на этом нельзя. Но Киев не хотел тратить деньги на авиацию. В итоге, все их боевые самолеты — это советское наследие. Пока они дружили с Россией, самолеты худо-бедно ремонтировались, но потом — не поддерживались на должном уровне», – объяснил собеседник издания.

Он также напомнил, что отсутствие успехов киевская пропаганда попыталась заменить мифом о «Призраке Киева» — летчике, якобы сбившем десятки российских самолетов.

«Это была неудачная попытка подбодрить свой народ. Пиар на Украине вообще стал второй реальностью», – резюмирует Болтенков.