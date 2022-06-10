ВВС Украины понесли серьезные потери
Вооруженные силы России уничтожили украинскую авиацию на аэродроме базирования и в воздухе.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кроме того, под Харьковом уничтожены производственные мощности по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины… Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области», – заявил Конашенков.
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