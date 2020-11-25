«Вы агент СБУ?» – Гордон озадачил украинскую подружку убитого Немцова

25.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Спутница покойного российского либерала Бориса Немцова, которая была с ним в момент убийства в Москве, Анна Дурицкая опровергла слухи о своей работе на СБУ или любую другую спецслужбу.

Об этом она заявила в интервью скандально известному своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дурицкой, у нее не хватило бы интеллекта на то, чтобы настолько изысканно обманывать Немцова и его окружение.

«Анна, вы агент СБУ?», – спросил Гордон.

«Нет. Я не агент СБУ, и я не агент любых других спецслужб. Люди, которые придумывают эти версии, делают большой комплимент моему уму. Представляете, каким интеллектом должен обладать человек, чтобы сам Борис Немцов за все это время, и все его окружение не заметили, с кем он общается», – заявила Дурицкая.

В интервью она также заявила, что не была в СБУ на допросах после убийства российского политика, поделилась воспоминаниями о Немцове и рассказала, что он даже рассматривал возможность переезда в Киев.

Отметим, что Дурицкая – украинская модель, встречалась с Немцовым, который был на 32 года ее старше.