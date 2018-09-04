Вы агенты Путина! Нет, это вы агенты Путина! – Тимошенковцы и порошковцы грызутся в Верховной Раде

04.09.2018, Киев, Владимир Гладков

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Сергей Соболев устроил публичную склоку с представителем Блока Порошенко Иваном Мельничуком на сегодняшнем заседании.

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Мельничук прилюдно возмутился, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко постоянно отсутствует на парламентских заседаниях и публично задал вопрос, с какой целью её зять Артур Чечеткин летает в Москву на встречи с «представителями Кремля».

«Посмотрите, сегодня мы рассматриваем очень важные законопроекты, и хочу в очередной раз обратить ваше внимание на то, что в зале снова отсутствует Юлия Владимировна Тимошенко. Её не было, когда рассматривали вопрос укрепления обороноспособности нашей страны, когда признавали Российскую Федерацию агрессором, её нет сейчас и не будет при рассмотрении любых ключевых вопросов. Поэтому у меня вопрос к любому из членов фракции, который вы можете передать Юлии Владимировне.

Почему только в этом году семь раз любимый зять Юлии Владимировны Тимошенко господин Чечеткин летал в Москву? О чем он там общался с эмиссарами Путина? У меня для вас всё, пожалуйста, передайте Юлии Владимировне, чтобы ответила мне или на прямом эфире, или в зале заседаний», – заявил Мельничук.

В ответ представитель «Батькивщины» Сергей Соболев жестко отреагировал на обвинения в адрес начальницы, призвав спросить у Порошенко, зачем он посылает Виктора Медведчука в Москву, и сколько они заработали на торговле газом с «оккупантами», назвав украинского президента «ключевым злом».

«Когда штатные провокаторы Порошенко, такие как Мельничук, позволяют себе, в момент, когда Медведчук по разрешению Порошенко летает в Москву, рассказывать про какие-то другие перелеты, я думаю, что это уже не спасет вашего босса Порошенко.

Господин Мельничук, пойдите в кабинет Порошенко и спросите, сколько вместе с Медведчуком они зарабатывают на сжиженном газе. Пойдите в кабинет Порошенко и спросите, сколько он заплатил в российский бюджет за свои предприятия, до каких пор он будет торговать интересами Украины, и тогда никаких вопросов у вас не будет.

Ключевое зло, которое сидит на Банковой, скоро покинет этот кабинет. И тогда, господин Мельничук, посмотрим, где вы будете – прибежите назад в «Батькивщину» и будете каяться? Вам никто не поверит, разве что Порошенко», – сказал Соболев.