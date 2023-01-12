«Вы – безропотное мясо» – киевлянин обратился к мобилизованным в ВСУ

Владимир Гладков.  
12.01.2023 21:30
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После окончания СВО президент Украины сбежит с награбленным за границу, оставив по всей стране тысячи трупов своих сограждан.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший родной Киев историк и публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания СВО президент Украины сбежит с награбленным за границу, оставив по всей стране...

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«Когда всё закончится, Зеленский уедет в Израиль. А потом будет жить долго и счастливо, благополучно проедая украденные деньги.

А такие, как ты, украинский солдат, будут гнить в ямах по всей Украине. И ты это знаешь – не хуже меня. Не мне тебе рассказывать, как вас отводят в лесопосадки к ямам, и расстреливают», – сказал историк.

После чего Ваджра показал попавший в Интернет видеоролик расстрела группы украинских солдат собственными сослуживцами.

«Всё очень буднично. Идут бойцы безропотно, даже не пытаются убежать. Убивают их тоже без всякого пафоса. Просто короткая очередь, потом траншея. И всё. Их родным скажут, что они пропали без вести.

Не мне тебе рассказывать, как твоё украинское начальство именем Украины – таких, как ты, расстреливает перед строем. Чтобы все остальные, такие, как ты, боялись.

Вы – мясо. А мясо не имеет воли, не может себя защитить. Мясо просто тихо и без скандала идёт на фарш. Это его судьба», – добавил Ваджра.

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