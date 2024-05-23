«Вы больше не увидите Северского выступа»: анонсировано большое отступление ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.05.2024 15:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Пока что российская армия продвигается медленно и не создала критической угрозы для Украины. Как только ситуация изменится, Запад даст отмашку и Украина будет вынуждена оставить свои плацдармы и выступы, отведя войска дальше.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что российская армия продвигается медленно и не создала критической угрозы для Украины. Как...

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«Да, Россия имеет инициативу, да, она продвигается, но это продвижение черепашье. Это продвижение до сих пор не создало какого-то критического перевеса в этой войне. Как только этот перевес будет создан, и он будет прочувствован даже не нашим военным руководством, а западными советниками, которые нам в этой части помогают, тогда будет вывод украинских войск с отдельных плацдармов и выступов, вы это увидите», – сказал эксперт.

«Вы больше не увидите Крынок, Работино, Северского выступа, левого берега реки Оскол – там, где сложнее всего обеспечивать войска. Поэтому ситуация очень тяжелая, но все же это черепашье продвижение, оно до сих пор с точки зрения геополитики находится очень далеко от Киева, от центров принятия решений и всего остального, до сих пор не несет стратегической угрозы, коренного перелома ситуации, коим для Запада стало бы исчезновение или военное поражение Украины», – заявил Бортник.

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