«Вы большие молодцы, хоть и недоразвитые» – Дроздов о русскоязычных в рядах ВСУ

Тарас Стрельцов.  
10.01.2023 18:17
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Погибающие в бою с русскими русскоязычные украинцы должны понимать, что это только «первый шаг в долгом процессе деколонизации самих себя».

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Погибающие в бою с русскими русскоязычные украинцы должны понимать, что это только «первый шаг...

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«Много кто может сказать, что есть сопротивление русскоязычного населения против русскоязычного оккупанта. Удивительно звучит. Я этому склоняю голову, я всегда этот феномен русскоязычного патриота по-своему осмысливаю. Но это первый шаг, это бунт. Осознанный, принципиальный, героический бунт против врага. Но это только первый шаг к дальнейшей дерусификации.

Вторым шагом после бунта должен стать уже не бунт как таковой, а отрицание врага. На этом базируются все психологические стратегии сопротивления, вытеснения травмы. Сначала бунтуешь, потом отрицаешь. Бунт мы проходим блестяще. Количество русскоязычных патриотов тому свидетельство», – рассуждал Дроздов.

Однако он предупредил вставших на «путь исправления», что нельзя останавливаться на достигнутом.

«Это прекрасный феномен для Украины, которая деколонизируется. Однако без второго шага это будет бесполезно. Когда всё вражеское ты от себя отторгаешь – язык, культуру, товар, свои привычки. Всё – от экономики до абстракции. И это есть твоё освобождение, торжественный, праздничный акт освобождения от колонизации, это прекрасно. Ради этого стоит жить, бороться и мечтать. Ради этого стоит побеждать, потому что это и есть победа», – сказал русофоб.

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