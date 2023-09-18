«Вы будете следующими» – Соскин обещает украинским судьям кровавую расправу

Вадим Москаленко .  
18.09.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина


Осудившие олигарха Игоря Коломойского украинские судьи, следователи, прокурор и прочие чиновники сильно рискуют своими жизнями.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осудившие олигарха Игоря Коломойского украинские судьи, следователи, прокурор и прочие чиновники сильно рискуют своими...

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«Коломойскому дали подозрение, что он должен четыре миллиарда дать. Судьи, зря вы так делаете, добром это не заканчивается. Ваши фамилии известны, времена сейчас уже совершенно не те, даже что при Януковиче были. Вон, сейчас нашли два тела с Великобритании, с завязанными руками, причём вода была другой, не оттуда, где нашли», – сказал Соскин.

Политолог уверен, что их просто подставили.

«Таких ребят укорачивают, а что вас, судей. Вы что, думаете, что кем-то защищены? Или прокуроры защищены? Достали где-то обезьянок, макак, рассадили на посты, а теперь говорят: «ты выноси приговор, и тебе ничего не будет».

Как не будет, вас всех просто… вы понимаете. Это война, это оружие, никто с вами панькаться не будет. На Украине всё идёт к гражданско-социальной войне, и вы будете первыми в расходных списках», – добавил он.

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