«Вы бы ещё Гуайдо вспомнили»: Небензя потребовал прекратить ссылаться на Тихановскую в ООН

Владимир Гладков.  
01.04.2023 06:45
  (Мск) , Нью-Йорк
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Цитировать самозванку Светлану Тихановскую в стенах ООН – столь же сомнительно, как и ссылаться на такого же ставленника Запада лже-президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом на заседании Совбеза заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Цитировать самозванку Светлану Тихановскую в стенах ООН – столь же сомнительно, как и ссылаться...

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В ходе обсуждения решения РФ о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии представитель Албании сослался на Тихановскую.

«Беларусь, которая является соучастником нападения на Украину, и вряд ли ядерное оружие сделает жителей Беларуси более безопасными, они наоборот станут заложниками, и это было квалифицировано актом против воли народа, который подрывает суверенитет Беларуси – так сказал победитель прошлых выборов в Беларуси. Это шаг напугать европейскую публику», – сказал представитель Албании.

Василий Небензя счёл нужным отреагировать на данное упоминание, которое косвенно прозвучало несколько раз.

«Впечатлила ссылка на письмо Светланы Тихановской – так называемой главы «объединённого переходного кабинета Беларуси», так называемого «лидера демократических сил Беларуси» – с таким же успехом мы могли бы сослаться на мнение Гуайдо. Полагаю, что оно прозвучало бы не менее «авторитетно» в этом зале», – язвительно заметил Небензя.

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