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06.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Война, Коррупция, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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«Вы, б*яди, что делаете?» – Киевский правозащитник обратился к «российским мерзавцам»

Разгоревшийся на Украине скандал вокруг закупок по завышенным ценам окружением Петра Порошенко комплектующих для армии контрабандой в России – повод для серьезного разбирательства в самой РФ, каким образом военная продукция направляется государству, объявившему Россию «страной-агрессором».

Об этом в своем блоге пишет киевский правозащитник Владимир Рыбин, представитель фонда «Одиссей», оказывающего помощь политическим заключенным на Украине – участникам Русской весны, попавшим в плен бывшим ополченцам и т.п.

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«У меня вопрос к российским мерзавцам, продающим оружие (а наверняка не только дизелька и з/части идут из РФ) в страну, объявившую войну стране-агрессору! Вы, б*яди, что делаете?! Но это вопрос риторический. В России – те же барыги, что и в Украине. А там, где барыш, честь и совесть места не имуть», – рассуждает Рыбин.

По его словам, на продолжающейся в Донбассе войне зарабатывают многие не только на Украине, но и по другую сторону границы.

«С той только разницей, что там на войну готовы идти добровольцы, а здесь с войной согласны 2/3 населения… Их, увы, открытых и латентных – плюнуть некуда. Иначе вся эта сволота «элитная» (а она очень тонко чувствует «суспильный градус») совсем бы другие разговоры разговаривала», – подчеркнул Рыбин.

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