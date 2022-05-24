«Вы были в коалиции с Гитлером»: меджлис отверг мирный план Италии

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Новости Украины

Италия не может предлагать никакие планы по урегулированию ситуации на Украине, потому что она являлась членом гитлеровской коалиции.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенного в России Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, авторы плана, который МИД Италии направило в ООН, могут «использовать его по другому назначению».

«Италия была в одной коалиции с фашистской Германией. И она воевала против объединенной Европы. В сентябре 1943 года Королевство Италия официально капитулировало перед странами антигитлеровской коалиции. И потом уже рассматривалась судьба Италии на всех этапах послевоенного устройства. Я думаю, что в той ситуации, когда Украина и вместе с Украиной образно, но весь цивилизованный мир подвергся нападению рашистской России на этапе, когда каждый день на территории Украины, то есть на территории государства, куда ворвались рашистские войска, убивают людей, продолжаются военные сражения, когда разрушены десятки городов и тысячи сел, убиты тысячи и тысячи людей. Мы не знаем точного количества погибших наших военнослужащих, и вдруг план, который должен позволить почетно отползти России, с возможностью потом возрождения в еще более худшем обличии, я думаю, что авторы этого плана из Италии могут этот план забрать себе и, если хотят, его использовать по другому назначению», – заявил Чубаров.

Напомним, итальянский план предусматривает четыре этапа, в ходе которых должны быть прекращены боевые действия, начаться переговоры, Крым и Донбасс получить полную автономию в составе Украины, а на четвертом этапе должно быть заключено многосторонне соглашение о мире и безопасности в Европе, которое будет регулировать отношения Евросоюза и России.