«Вы что, бессмертные?» – российский профессор о том, как Прибалтика стелится перед Байденом

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Балтийский форум соотечественников, который прошел 9-10 ноября в Санкт-Петербурге, собрал не смирившихся людей, чтобы создать единое русское сообщество в Таллинне, Вильнюсе и Риге.

Прибалтика становится еще одной зоной нестабильности у российских границ, сообщил в эфире «Крым 24» президент Ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет никакого отдельного Балтийского региона. Есть общая задача, которую решают Соединённые Штаты – создать нам дугу напряженности, в идеальном варианте, от Шпицбергена, то есть от Северного Ледовитого океана и до самого-самого края Чёрного моря как минимум, если брать европейскую линию. И здесь для этого всё пригодится – и Крым пригодится, и Донецк, и попытка создать проблемы белорусам пригодится, и суета вокруг Калининградской области, и безумная абсолютно с точки зрения международного права идея перекрыть Финский залив. Это всё про одно и то же», – указал Межевич.

«Нас не пытаются свалить на каком-то одном направлении, например, Крымском… Нет, это скоординировано всё делается, достаточно грамотно. И поэтому, конечно нам очень сложно. Но на Балтийском направлении есть своя специфика, связанная с тем, что Эстония, Латвия, Литва по этому антироссийскому пути прошли многие десятилетия», – подчеркнул профессор.

Отсутствие инстинкта самосохранения у Прибалтийских государств он объяснил просто – они считают себя «Байденом на минималках».

«Они смотрят на США, смотрят на Байдена, видят, что он не в состоянии адекватно оценивать ситуацию в мире, и считают, что они, в общем, тоже такие «байдены», но на минималках. Они не понимают, что Байден при всех нюансах остаётся президентом великой ядерной державы. А они никто, и звать их никем, и за них действительно никто не будет вписываться. Поэтому я тоже не понимаю, зачем? Если вы уже знаете, что ваша теперь нынешняя официальная версия, что китайское судно уронило якорь на ваш газопровод между Финляндией и Эстонией, зачем перед этим две недели обвинять Россию и угрожать перекрытием Финского залива? Вы что, бессмертные? Вас что, обрадует, если США победят в Третьей мировой войне? Ну ладно. Не будет Рижского залива просто, он будет в три раза больше. И вода в нем закипит вместе с рыбой, всей, что осталось. Не проще ли делить квоту на салаку в Брюсселе и жить спокойно? Но, видимо, не проще. А то, что президент с определёнными сексуальными девиациями, да и бог с ним. Лишь бы не людоед, а вменяемый человек. Но тут, к сожалению, ничего вменяемого нет», – заключил Межевич.