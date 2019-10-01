Вы что творите?! – Экономист осадил главаря «Азова» в эфире ТВ

01.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Если украинские радикалы осуществят свои угрозы и устроят беспорядки из-за подписания формулы Штайнмайера, это приведет к еще большему падению экономики Украины.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экономический эксперт Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Земляного, это ярко видно по примеру Евромайдана, который за год в два раза обвалил украинский ВВП.

«Я, как человек, немножко понимающий в экономике, могу вам сказать, что любые акции гражданского неповиновения загонят экономику еще дальше под лавку. Какими бы благими намерениями не руководствовались их организаторы», – заявил Землянский.

– Глубже, чем коррупция? – перебил его основатель нацбата «Азов» боевик Андрей Билецкий.

– Гораздо глубже, потому что Майдан 14-го года обвалил 180 миллиардов украинского ВВП до 90. С 2014-го до 2015-го, – продолжил Землянский.

– Вы это серьезно говорите? Не российская агрессия, не потеря Крыма, не Донецк, да?, – не унимался Билецкий.

– Нет. Майдан, абсолютно. Любые акции гражданского неповиновения ведут к экономическим проблемам.

Вот честно, мне за четыре года надоело слушать о «войне, которую ведет Российская Федерация». Где военное положение, где разрыв дипломатических отношений, где разрыв торговых отношений?!

Объясните мне, почему я должен каждый раз выслушивать и ощущать когнитивный диссонанс, когда выходят люди, рассказывают о войне с Россией, и при этом ни одного шага властью не было сделано, – парировал Землянский.