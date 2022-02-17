«Вы что здесь делаете?» – Лукашенко отчитал корреспондента CNN

17.02.2022  21:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко крепко спал в ночь предполагаемого «вторжения» России на Украину.

Об этом он рассказал сегодня во время посещения полигона «Осиповичский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко крепко спал в ночь предполагаемого «вторжения» России на Украину. Об...

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«Что касается наших ночных переговоров с Путиным, их в эту ночь не было. Вчера в 13 часов мы оговорили план действий на пятницу и субботу, потому что учения у нас продолжатся и в субботу. Где мы с Путиным будем присутствовать на учениях, российская сторона проинформирует. Так что – все нормально. По мне ж видно, что я не совсем уставший – ночью не просыпался», – сказал Лукашенко.

Он также отчитал корреспондента американского телеканала CNN за распространение фейков.

«Вы до сих пор верите, что мы отсюда будем нападать на Украину, или у вас этот бздык прошел? Вы что здесь делаете за тысячи километров: на Украине специалисты ваши, в Польше ваши войска, в Литве, Латвии, Эстонии? Что вам делать здесь? Наших вооруженных сил в Канаде и Мексике нет. Поэтому успокойтесь. Вы обвиняли Россию и Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Значит ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные», – подчеркнул Лукашенко.

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