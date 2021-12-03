«Вы даже санкции не можете правильно ввести» – Белоруссия готовит ответ ЕС

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Белоруссия примет ответные санкции против Запада в ближайшее время.

Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неоднократно предупреждали партнеров о том, что не стоит этого делать, потому что, во-первых, это нелегитимно, во-вторых, от этого страдают граждане страны, о которых якобы они пекутся. Несколько раз мы не принимали жестких ответных мер. Надеялись на то, что будет проявлено определенное благоразумие. Оно не было проявлено. Поэтому в ближайшие дни мы введем пакет ответных мер экономического реагирования. Список будет достаточно большой. Это уже будут не ассиметричные меры, не формальные. Это будут экономические меры – в ответ на то, какому давлению подвергаемся мы», – сказал Головченко.

В среду ЕС, США и Великобритания ввели очередные санкции против Белоруссии. Под европейские санкции попали 17 граждан Беларуси и 11 компаний. Среди них — авиакомпания «Белавиа», производственное объединение «Беларусьнефть», «ГродноАзот» и турагентство «Центркурорт».

Головченко считает, что санкционные списки составлены непрофессионально.

«Список лиц и компаний, которые попали в санкционные списки, вызывают недоумение в отношении тех, кто их готовит, или тех, кто подсказывает. Как правило, делают это посольства. Я бы давно выгнал их за профнепригодность. Я как бывший дипломат говорю. Когда небольшое борисовское предприятие удостоено внимания США, это для него только повод для гордости. Раньше говорили, что санкции накладываются на предприятия, которые «контролируются режимом». И даже прописывали критерии: там, где государство имеет 50% и больше. Но в этом списке есть предприятия, в которых государство имеет гораздо меньшую долю. А остальным владеют члены трудового коллектива. Какое это следование критериям? Какой же это профессионализм. Вы даже санкции не можете правильно ввести», – отметил Головченко.