«Вы до Урала отступать собираетесь?»: В Херсоне издеваются над русскими

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Новости Украины

Украинские нацисты торжествуют и продолжают издевательства над оставшимся в Херсоне населением, которое не решилось уйти вслед за отступившей из города без боя русской армией.

В соцсетях распространяются фотографии местных жителей, которых привязали к столбам. Украинские источники настаивают, что это мародеры. По другой версии – обвиненные в связях с Россией. Снимок сделан западными журналистами. Командование ВСУ уже заявило, что иностранные репортёры прибыли в Херсон без аккредитации и запретило им дальнейшую работу в городе.

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«В Херсоне установлен террор. Идут расправы над ни в чем не повинными людьми. Якобы они сотрудничали с Россией. Нет, те, кто реально сотрудничали, они уехали. Вообще уехали больше половины жителей Херсона. А издеваются и пытают простых людей, учителей. Пытают тех, кто отвечал за водопровод, ЖКХ», – комментирует политолог Сергей Марков.

Работавший преподавателем в Херсоне член Общественной палаты РФ Александр Малькевич уточняет:

«Фактически сейчас Херсон превратили в фильтрационный лагерь без воды, света, продуктов питания и связи – и проверяют всех на предмет сотрудничества с российской властью и военными».

Сами украинские боевики не скрывают желания расправиться с поддерживавшими РФ местными жителями.

«После трапезы займемся поиском чертей, которые голосовали за РФ на референдуме. Ночная охота нам предстоит. Ни одна гнида не окажется незамеченной, накажем по всей строгости военного времени. Если что, это наша личная инициатива, командование не при чем. Все ходят, улыбаются, скандируют «Слава ВСУ», но сколько среди этих людей паршивых лицемеров, которые лизали жопы оркам? Я думаю, большинство», – пишет телеграм-канал 35-й бригады ВСУ.

Угрожает репрессиями и секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов:

«Я хочу всех их предупредить, особенно тех, кто сейчас помогает этим преступникам, что они будут отвечать по закону. Потому что те коллаборанты, которые условно поддерживали, – там отдельная будет ситуация, те, кто принимал участие в совершении преступлений, они обязательно будут наказываться, согласно нашему законодательству», – заявил он в эфире телеканала ICTV.

Также появились ролики, где местная молодежь бросает камни в билборды, которые еще несколько недель назад развешивались в Херсоне, чтобы убедить население в том, что город навсегда теперь является частью российского государства с великой культурой.

«Дело не в том, что Россия ушла из Херсона за Днепр. А в том, что вот эти глумливые рожи так же глумливо плевали в сторону этих рекламных плакатов, особо и не скрываясь и не прячась, и пока в городе стояла Русская армия. Начинать надо было не с рекламных билбордов, а с зачисток и арестов. Со строительства укрепов и блок-постов. С развертывания частей Росгвардии и воссоздания ЧОНов и СМЕРШа», – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.

На других роликах ВСУшники связывают гражданских, уверяя, что это переодетые российские военные.

Как оказалось, по Днепру до последнего момента (вплоть до захода в город ВСУ) продолжал курсировать пароход, экипаж которого продолжал вывозить на левый берег херсонцев, осознавших, что они понапрасну не эвакуировались, когда это предлагали власти РФ.

Впрочем, в местных группах есть свидетельства мужчин – жителей Херсона, которые сообщают, что они были сформировать отряды для обороны города, однако российское командование такую инициативу не поддержало.

Комментаторы не скрывают горечи, укоряя начальство в том, что Россия, похоже, «готова отступать до Урала».

«Херсон – до Симферополя меньше 300 километров», – в свою очередь пишет в блоге обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец, прибывший в Херсон.

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов признал, что угрозы для полуострова возрастают.

«Для нас отход из Херсона имеет и то последствие, что фронт приблизился к Крыму. Это заставляет нас ещё раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры. В основном это дело военных, но мы должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность», – пишет сегодня Константинов.

При этом чиновник призвал «на корню пресекать все эти диванные разглагольствования о «договорняках».