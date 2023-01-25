«Вы должны стыдиться!» – экс-советник министра обороны США обрушился на попрошаек из Украины

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Украина имела много лет на развитие собственного ВПК, однако вместо этого Киев всё время активно распродавал собственную оборонку.

Об этом в интервью газете «Факты» рассказал американский военный в отставке, бывший советник министра обороны США Филип Карбер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимаю, что вам предоставляют не столько, чтобы это имело существенный эффект на ход боевых действий. Но хочу ещё раз подчеркнуть момент, который доводит меня до безумия: «О, вы даёте столько, чтобы мы могли устоять, но недостаточно того, чтобы победить. Вы на Западе смотрите, как Украина истекает кровью». Вот здесь я буду жёстче. Это не наша вина, что вы, ребята, продавали в страны третьего мира изделия своей оборонной промышленности для получения прибыли вместо того, чтобы строить собственные Вооружённые силы. Даже с 2014 года вы продолжали это делать. Вы производили ракеты дальнего радиуса действия, однако сделали всего четыре штуки. А теперь говорите, что мы даём вам недостаточно. Но это вы не делали ничего, чтобы у вас это всё было. Вы должны стыдиться», – сказал Карбер.

Он подчеркнул, что в конечно итоге Украина получила от стран западного блока даже больше военной помощи, чем рассчитывали в НАТО.

«Других на Западе реально раздражает, что вы просите, поскольку вы не перестраивали собственные современные технологии и не производили вооружение», – возмутился эксперт. В качестве примера он привёл Харьковский танковый завод, назвав его «одним из лучших в мире», на котором Украина даже разработала некоторые образцы нового вооружения… но не начала их производить. «Ваши конструкторы взяли танк Т-72, у которого была очень уязвимая башня, поставили на неё немецкую пушку, а место для боеприпасов сделали сзади за башней, и сделали из него отличный танк, который идеально подходит для вашей местности. По-моему, он был бы великолепен не только для вас, а, например, для стран Балтии. Но вы его не начали производить, это был только прототип», – подчеркнул Карбер.

Кроме того, бывший советник министра обороны США считает, что Украина в состоянии производить боевые машины пехоты, превосходящие по качеству американские «Bradley».

«У вас были для этого технологии. Но вы этого тоже не делали. Поэтому не вините нас», – резюмировал он.