«Вы – дура, бл…!» – Надька Савченко оскорбила видного еврея Украины

28.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-министр транспорта и один из видных деятелей еврейской общины Украины Евгений Червоненко покинул эфир ток-шоу «Пульс» после перепалки с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссора возникла после того, как Савченко назвала высказывания Червоненко пошлыми и сексистскими, а Червоненко припомнил ей антисемитские заявления на одном из предыдущих эфиров.

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«Я тебя предупредил на NewsOne и поставил условие – я ухожу с канала, потому что не я, а ты сказала, что «жидов надо убрать с Украины», – заявил Червоненко.

«Я не сказала, что «жидов надо убрать с Украины» – это вы так поняли», – оправдалась Савченко.

После этого перепалка продолжилась еще короткое время, а дальше Червоненко обозвал Савченко и покинул студию.

«Вы – дура, бл… Самое страшное – безграмотные кухаркины дети. Изучайте матчасть. Фу, блин. Всего доброго. Я с бедром не разговариваю», – заявил политик.