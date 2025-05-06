«Вы эту псину свою бешеную на поводке держите», – как понимать обращение Китая по поводу 9 мая в Москве
Угрозы атаковать Москву в день проведения парада Победы – это реакция стран Запада на саму попытку провести это мероприятие с участием лидеров иностранных государств. Не случайно власти Китая обратились не к Украине, а к Франции, Германии и Великобритании с требованием обеспечить безопасность Си Цзиньпина во время его визита в Москву.
На это в эфире «Первого севастопольского» указал помогающий СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Парад в честь 80-летия Победы с приглашением лидеров разных стран, включая Си Цзиньпина – это наша заявка Украине, Европе, США, что у нас всё нормально. «Вы думаете, что создали нам большую проблему? Нет, мы ничего не боимся, мы можем себя защитить. Можем даже парад провести. Да, у нас идут боевые действия в 1 тыс км от этого места, но мы можем себе это позволить». Те такие: «Ах, вы можете себе это позволить? А если мы вам будем угрожать по этому поводу? Ну, попробуйте». Здесь вызов на вызов.
Мы своей невозмутимостью показываем, что мы не боимся ни беспилотников, ни баллистических ракет, о которых Зеленский недавно сказал, что собственная украинская разработка. Ну как, собственная, советская разработка, допиленная в КБ «Южный», скорее всего. И они говорят: мы всё-таки попробуем вас атаковать, мы не гарантируем безопасность», – пояснил Живов.
Он напомнил, что накануне власти Китая обратилась к странам Запада относительно безопасности визита главы КНР в Москву.
«Вы эту псину свою бешеную на поводке держите. У нас лидер страны приезжает в Москву. Это я в грубой форме перевожу. Примерно такое обращение было, что если вы ударите, тогда будете иметь дело с Китаем: атака на Москву во время парада 9 мая, когда там будет Си Цзиньпин – это покушение на лидера китайского государства. Ну, пусть попробуют. Если вдруг они решатся всё-таки. Но, зная их дерзость и в здоровом, и в нездоровом смысле, могут попробовать», – заключил Живов.
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