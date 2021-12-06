«Вы ещё многое увидите» – Лукашенко предрек, когда и как разрешится украинский кризис

Кризис, сложившийся вокруг Украины, разрешится в течение ближайшего месяца.

Об этом сегодня на совещании по кадровым вопросам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К январю еще многое поменяется. За этот месяц вы еще многое увидите. Мы увидим эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем. России ярлык повесили, что она пытается напасть на Украину. Надо же повод для того, чтоб молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык.

Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. То, что там творится, и то, что планируют натовцы и американцы, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что мы тут рядом. Какие-то развязки очень большие, я думаю, будут после Нового года», – сказал Лукашенко.