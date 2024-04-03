«Вы готовитесь напасть на Приднестровье!» – молдаване против вооружённых людей из ЕС на территории страны

Алексей Логофет .  
03.04.2024 19:31
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Молдавский портал stiri.md опубликовал видео, на котором житель молдавского села вблизи границы с Украиной возмущается, что по территории населённого пункта свободно передвигаются иностранные военнослужащие совместно с молдавскими полицейскими. Мужчина обвиняет двух иностранцев в военной форме в том, что они – военнослужащие стран НАТО, готовящиеся к нападению на Приднестровье. В ответ молдавский пограничник сообщает, что офицеры, представляющие агентство ЕС по безопасности внешних границ “Fronteх” – не военные и не готовятся к войне, а якобы помогают пограничникам из Молдовы контролировать границу с Украиной.

«Они имеют право сотрудничать с погранполицией внутри страны, но не вблизи фронта, мы здесь на границе с Украиной, где идет война. Я волнуюсь за свою семью, своих родственников. Русские спрашивать не будут, будут бомбить нас с моря», – ответил местный житель.

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Молдавский портал stiri.md опубликовал видео, на котором житель молдавского села вблизи границы с Украиной...

По его словам, власти Молдовы вызывают резервистов на военные учения, поскольку готовятся к атаке Приднестровья в ближайшее время.


«Я закончил военную службу несколько лет назад, и до сих пор меня ни разу не вызывали. Почему в этом году власти приглашают нас всех на учения, хотя прежде никого не вызывали? Я скажу вам почему. Потому что они готовятся напасть на Приднестровский регион. Я жил в Одессе, а когда началась война, уехал оттуда. Точная ситуация, которая происходит сейчас в Молдове, имела место и на Украине до начала войны. Я не хочу видеть здесь этих людей», – сказал мужчина, указывая на офицеров “Frontex”.

В настоящее время на территории Молдовы пребывают 79 офицеров агентства ЕС “Frontex” – из Румынии, Германии, Франции, Венгрии, Швеции и Греции. Согласно официальной информации молдавской стороны, они содействуют погранполиции Молдовы в обеспечении охраны границы.

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